Рябошапка відреагував на чутки про тиск Зеленського

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що немає тиску президента Зеленського або його офісу на роботу Генпрокуратури.

Про це Руслан Рябошапка сказав вчора в програмі «Свобода слова» в ефірі телеканалу ICTV.

«Говорити про те, що на нас тисне президент або офіс президента, мені здається, що це не зовсім правильно. Тим більше, ми бачимо, що органи намагаються працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів або суб’єктів кримінальних розслідувань і я не виключаю, що незабаром ми зможемо побачити, що до відповідальності залучаються, в тому числі і ті, хто наближений до правлячої політичної сили», – зазначив генпрокурор.

Він також підкреслив, що Генпрокуратура на даний момент проводить перевірку стосовно одного з народних депутатів (В’ячеслава Медяника з партії «Слуга народу» – ред.) і найближчим часом інформуватиме суспільство про результати цієї перевірки.

Нагадаємо, 15 жовтня ЗМІ опублікували фотографію екрану телефону депутата від «Слуги народу» Медяника з листуванням з якимось «Сашой Яровим», в якій він зі своїм співрозмовником обговорював співпраця з прокуратурою.

Пізніше, 17 жовтня голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що буде проведено внутрішнє розслідування у зв’язку з цією можливо компрометуючої телефонної листуванням нардепа Медяника під час пленарного засідання парламенту.