Зеленський привітав японського імператора Нарухіто зі сходженням на престол

Президент України Володимир Зеленський привітав 126-го імператора Японії Нарухіто зі сходженням на престол.

“Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини”, – написавши Зеленський у своєму Twitter.

Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2019