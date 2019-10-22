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Зеленський привітав японського імператора Нарухіто зі сходженням на престол

22.10.2019

Президент України Володимир Зеленський привітав 126-го імператора Японії Нарухіто зі сходженням на престол.

“Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини”, – написавши Зеленський у своєму Twitter.

Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2019

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