На Печерську з’явився мікроскопічний міст

Мініатюра Миколаївського ланцюгового мосту з’явилася біля бізнес-центру IQ Business Center на вулиці Болсуновської, 13-15.

Справжній Миколаївський ланцюговий міст через Дніпро з’явився в столиці в 1853 році. Його проектував англійський інженер Чарльз Віньоль. Чавунні деталі відливали в Бірмінгемі, потім 16 кораблів везли їх в Одесу, а пізніше на возах вони доставлялися в Київ.

«Зведений міст став справжнім дивом техніки свого часу. На той момент це був єдиний у світі має шисть прольотів міст. Через рік після відкриття київського ланцюгового мосту його зменшена точна срібна копія була виставлена на Всесвітній виставці в Лондоні», – розповіла автор проекту Юлія Бевзенко.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Пізніше центральну частину мосту зробили розвідний, щоб пропускати великі судна. А в 1911 році через міст пройшов маршрут бензотрамвая – трамвая на бензиновому двигуні – від Поштової площі, через Нікольську слобідку і далі, аж до Броварів.

Міст простояв до 1920 року, коли один з прольотів був підірваний польським військом, що відступала з Києва. Після громадянської війни відомий мостобудівник Євген Патон поставив на цьому місці новий міст, який отримав ім’я революціонерки Євгенії Бош. В 1941 році при відході з Києва радянських військ міст знову був підірваний, а в 1965 році на цьому місці з’явився міст Метро – перша у Києві комбінований міст, по якому на Лівий берег запустили не тільки автотранспорт, але і лінію метрополітену.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Києві з’явиться серія міні-скульптур.

За матеріалами «Сьогодні»

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