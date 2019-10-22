На Харківщині в озері потонула 5-річна дитина

У Харківській області і у селі Басове Золочівського району в озері потонув 5-річний хлопчик. Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

“Встановлено, що 5-річний хлопчик грався на подвір’ї. Його мати в цей час перебувала в будинку з новонародженою дитиною. Близько 11:30 жінка виявила відсутність старшого сина, про що повідомила своєму чоловікові, який був на роботі. Він разом зі своїм братом відправився на пошуки дитини. Чоловіки виявили тіло хлопчика без ознак на життя у ставку, розташованому в 50 метрах від їхнього будинку”, — сказано у повідомленні.

Родина загиблого характеризується позитивно, на обліках в поліції не перебуває.

Слідчими Золочівського відділення поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок” та ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.