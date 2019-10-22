На Запоріжжі поліцейського підозрюють у крадіжці 2,5 млн грн

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділень поліції ГУ НП у Запорізькій області. Правоохоронець підозрюється у крадіжці майна держорганізації на суму понад 2, 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський разом з цивільною особою викрали елементи зрошувальної системи державної організації “Вільнянське міжрайонне управління водного господарства” вартістю понад 2, 5 мільйона гривень”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, підозрюваний забезпечив супроводження патрульними автомобілями поліції вантажівок з викраденим майном.

Також, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

“Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, – зазначається в повідомленні.