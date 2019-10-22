Зеленский встретился с Кароль, Потапом и другими звездами (фото)

Владимир Зеленский встретился с представителями гуманитарной сферы

18 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с, когда-то, коллегами, а также представителями спорта, книгоиздания, художественного искусства.

Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на сообщение ОП.

Во встрече приняли участие деятели театрального искусства, представители кино, ТВ, музыки и ученые. В частности присутствовали телеведущий Андрей Пальчевский, также такие известные украинские артисты как рэпер и продюсер Потап, балерина Екатерина Кухар, популярные исполнители и авторы песен DZIDZIO, Дмитрий Шуров, Тина Кароль, телеведущая Леся Никитюк, актриса Ольга Сумская и другие.

Президент собрал всех для обсуждения нынешнего состояния культурной и научной сферы, а также спортивной ниши:

«Для нас очень важно, чтобы мы с вами были единой командой. Если мы поймем, что плывем в одной лодке и хотим плыть вперед, а не назад, то, я думаю, мы многое сможем », — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, ментальное единение и возвращения украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях — основные задачи совместной работы политиков и гуманитариев страны:

«Самое главное — одна великая идея: не с помощью оружия, а путем дипломатии победить в этой войне. И именно здесь, в этой битве, в дипломатии, и есть большая задача всех деятелей культуры », — сказал Владимир Зеленский и добавил, что надо вообще формировать украинскую ментальность:

«Есть разные люди в Украине, и наша миссия — чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии», — сказал Владимир Зеленский.

В ходе встречи также говорили о проекте- «магнитов» в разных регионах Украины — уже скоро о них больше узнает вся страна:

«Часть из них будет представлена ​​на инвестиционном форуме в Мариуполе, который мы проведем в конце октября. В каждом городе, области мы строим некий «магнит» для туризма, фанатов спорта, бизнеса. ИТ-кластеры, крупные современные музеи — много интересных проектов по всей стране », — отметил президент.

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