Independent, Англія: США впадуть як Римська імперія

Експерт по Близькому Сходу Роберт Фіск розмірковує на сторінках британської the Independent про те, що Сполучені Штати все більше нагадують Стародавній Рим в період занепаду цієї держави.

Всупереч голлівудської версії історії, Римська імперія не розпалася за кілька днів. Готи, остготи і вестготи не захопили Італію за вихідні. Падіння держави відбувалося повільно, роками, невеликими стрибками: забуті легіони, неоплачувані, а потім і віддані союзники. Відмова від підтримки курдів буде мати той же ефект, що і в давнину. Якщо ви більше не можете довіряти Риму, до якої іншої імперії ви звертаєтеся?

Путін, можливо, і тиран, продовжує автор, – але, принаймні, він у здоровому глузді. І легіони залишилися в Сирії і врятували режим Башара Асада. Вони очистили шосе від мін ИГИЛ (заборонено в Росії), відновили дороги і навіть вивчили арабську мову.

Можливо, дійсно, Путін тепер грає роль пізнішої держави, християнської, яка виживала в Константинополі ще сотні років після падіння самого Риму.

Весь Близький Схід тепер є його імперією, кожна столиця вітає імператора: Тегеран, Каїр, Анкара, Дамаск, Ер-Ріяд, Абу-Дабі.

Більше 20 років тому, продовжує пан Фіск, я перебував у Вашингтоні і був сильно вражений тим, наскільки по-римськи він виглядає. Його великі державні палаци свідомо змоделювали античну архітектуру.

Вашингтон не був побудований в якості столиці фізичної імперії – швидше філософської, ніби ранні американці епохи незалежності зрозуміли, що місто може одного разу стане столицею наймогутнішої нації на землі.

Але Трамп змінив все це. До розпачу своїх небагатьох друзів і задоволення ворогів він спустошив Америку. Сирійці, чия історія набагато древнє американської, знову зіграли в свою стару політичну гру: стали чекати. А потім в’їхали в Манбидж, як тільки військові США залишили його.

Це те, що зробили вороги Риму, коли кордони імперії впали в Німеччині, а потім в Галлії, на Балканах – і далі всюди, на всіх територіях.

Що стосується благородної архітектури Вашингтона, то тепер вона займає своє місце поруч з Віднем – старою столицею Австро-Угорської імперії. Але історичні споруди, які треба вивчати сьогодні – це стіни Кремля.