Згідно з прогнозами зростання економіки України у 2020 році складе 3,5-3,7%, — Мілованов

Прогнози зростання економіки України складають 3,5-3,7% в 2020 році.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу.

«Україна буде мати в цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%», — заявив Милованов.

За його словами, має бути кілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки — 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча не виключено трохи менший показник, сказав міністр.

Як повідомлялося, згідно з останнім прогнозом МВФ, в 2019 році економіка України може зрости на 3%