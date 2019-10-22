Сивохо розповів, що робитиме на посаді радника секретаря РНБО

Шоумен і тепер вже політик Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу, розповів, чим займатиметься на цій посаді.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і буду працювати з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах”, – заявив Сивохо.

Також він подякував за активне обговорення його призначення: “всім величезне спасибі за увагу до мене і до теми Донбасу. Розумію, що болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися чекати і сподіватися на краще”.