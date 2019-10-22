30 грн/кг — не межа: в Україні стрімко дорожчає популярна крупа

До кінця поточного року в Україні ще більше подорожчає гречка, і її ціна за кілограм буде коливатися в межах 32-33 гривень. Як передає replyua.net з посиланням на «Обозреватель», відповідний прогноз представив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, протягом вересня вартість гречки вже встигла вирости більш ніж на 20%. Також експерт підкреслив, що в нинішньому році посів гречки на 60% менше у порівнянні з минулорічними показниками.

«Тому що впродовж останніх 2,5 (майже трьох) років гречка постійно падала в ціні. Все росло – а гречка падала. Тому з економічної точки зору її стало невигідно сіяти. У зв’язку з цим гречки буде фізично менше», – пояснив економіст.

Він переконаний, що взимку 2019-2020 роки ціни на гречку будуть перевищувати позначку в 30 грн./кг.

«У той же час, 40 гривень за кіло ми не побачимо – у мене велика надія, що такої цифри не буде. Правда, вже сьогодні в красивій упаковці річку продають по 30 грн./кг. Але я думаю, що це максимальна величина», – зазначив Пендзин, додавши, що в простих поліетиленових пакетах взимку гречка буде коштувати десь на рівні 32-33 грн./кг.