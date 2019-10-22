В Темзі знайшли другого мертвого кита за місяць

Мертвий кит був знайдений в Темзі менш ніж через два тижні після того, як горбатий кит по кличці Хесси помер на тому ж ділянці річки із-за зіткнення з кораблем.

Кита знайшли біля міського пірсу в Грейвзенде (Великобританія) в 9 годин ранку в п’ятницю (18 жовтня). Швидше за все тварина довжиною майже 10 метрів належить до рідкісного виду финвала — або оселедцевого кита.

Зоологічне товариство Лондона (ZSL) проводить розслідування, щоб з’ясувати, чому кіт помер, хоча останні два інциденти, як вважають, не пов’язані між собою.

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Живим кита ніхто не бачив. Адміністрація лондонського порту (PLA) організувала човен, щоб відбуксирувати тварину до місця, де будуть вивчатися причини його загибелі.

З 1970-х років, коли було запроваджено міжнародний заборону на комерційний китобійний промисел, чисельність финвалов, занесених в список тварин під загрозою зникнення, подвоїлася. В даний час їх популяція становить близько 100 000 зрілих особин, і вони є другим за величиною ссавцям у світі після блакитних китів.

Як правило, ці кити живуть у районах Каліфорнійського затоки, Коралового трикутника і в Арктиці.

За матеріалами Independent

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