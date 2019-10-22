Королева Испании выбирает черный: элегантный образ Летиции в аэропорту (фото)

Королеву Летицию и короля Филиппа VI запечатлели в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Они оттуда отправились с рабочим визитом в Токио (Япония).

Супруга правителя Испании выбрала для визита в Японию черный костюм. К наряду королева-консорт Испании подобрала блузу темного цвета со светлыми полосками.

Выход Летиция завершила кожаными крокодиловыми туфлями на высоких каблуках.

Волосы правящая королева уложила легкими волнами вокруг лица.

Она дополнила образ серебряными серьгами. Дама также предпочла дневной макияж.

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