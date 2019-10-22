Киев стал героем рекламы всемирно известного бренда авто (видео)

Киевские мосты засветились в рекламе новой модели автомобиля

Киев все чаще выбирают в качестве локаций для съемок различного рода кино- и телепродукции. Так, недавно по столице прогулялся Том Круз, выбирая места для нового фильма, Майли Сайрус сняла в столице Украины клип, уже не говоря о съемках “Чернобыля”, взявшего сразу три премии “Эмми” в 2019 году.

В этот раз столица засветилась в рекламе известнейшей марки автомобиля. Для презентации новой модели BMW были выбраны киевские мосты, известные улицы и другие знаковые места.

В новой эффектной видеопрезентации автомобиля 2 Series Gran Coupе можно узнать Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, Подольскую набережную, Почтовую площадь. Кроме того, отдельные сцены были сняты в знаменитом имении графини Уваровой на Липках.

Стоит отметить, что в видеоролике знакомый и любимый Киев показан с новой и необычной стороны.

В Киеве сняли рекламу BMW (видео: YouTube)