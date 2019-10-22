Актрису «Отчаянных домохазяек» посадили за решетку

Также она обязана выплатить штраф 30 тысяч долларов.

Американская актриса и звезда сериала “Отчаянные домохозяйки” Фелисити Хаффман получила 14 дней тюрьмы и не только. Ее признали виновной в том, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочка.

В интернете опубликовали фото актрисы, где она стоит в униформе заключенной. Папарацци подловили ее в момент, когда она вышла на территорию тюрьмы для свидания с мужем Уильямом Мэйси и старшей дочерью 19-летней Софией.

На данный момент свой 14-дневный срок она сидит в Дублинской тюрьме Калифорнии.

Суд присудил ей наказание в виде не только двухнедельного заключения, также у нее один год условного заключения и 250 часов обязательных работ. Также она обязана выплатить штраф 30 тысяч долларов.

При этом прокуроры настаивали на том, чтобы Фелисити получила месяц тюремного заключения. Также отмечается, что звезда “Отчаянных домохозяек” раскаивается в своем действии и признает вину.