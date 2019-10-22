Міністр культури Бородянський відзвітував про 13,5 млн з кіпрського офшору

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський отримав 13,562 млн грн дивідендів від компанії Krisfod Investments Ltd, що зареєстрована на Кіпрі. Про це Бородянський відзвітував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК), повідомляє сайт Олександра Дубинського.

За даними журналістів, власник фірми сам Бородянський, проте яким саме бізнесом займається – невідомо.

«Дуже схоже на стандартну схему легалізації брудних грошей

і ухилення від податків», – йдеться у публікації.

До призначення міністром 29 серпня цього року Бородянський

керував телеканалом «СТБ» Віктора Пінчука. За минулий рік він отримав на каналі

5,6 млн грн, а в компанії «Старлайт Медіа» – 108 тис. грн.

«У чиновника є кредитний ліміт 199 тис. грн у банку

«Кредит Дніпро» та 100 тис. грн на «Универсалбанке». На рахунках у швейцарському LGT

Bank він зберігає $187 тис. і 4 961 470 євро», – сказано в публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України і нинішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.