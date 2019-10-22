Міністр культури Бородянський відзвітував про 13,5 млн з кіпрського офшору

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський отримав 13,562 млн грн дивідендів від компанії Krisfod Investments Ltd, що зареєстрована на Кіпрі. Про це Бородянський відзвітував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК), повідомляє сайт Олександра Дубинського.
За даними журналістів, власник фірми сам Бородянський, проте яким саме бізнесом займається – невідомо.
«Дуже схоже на стандартну схему легалізації брудних грошей
і ухилення від податків», – йдеться у публікації.
До призначення міністром 29 серпня цього року Бородянський
керував телеканалом «СТБ» Віктора Пінчука. За минулий рік він отримав на каналі
5,6 млн грн, а в компанії «Старлайт Медіа» – 108 тис. грн.
«У чиновника є кредитний ліміт 199 тис. грн у банку
«Кредит Дніпро» та 100 тис. грн на «Универсалбанке». На рахунках у швейцарському LGT
Bank він зберігає $187 тис. і 4 961 470 євро», – сказано в публікації.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України і нинішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.