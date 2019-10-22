Хаббл сфотографував астероїд на тлі Крабовидної туманності

Щоб отримати зображення, телескоп Хаббл, як правило, має сфокусуватися на ділянці неба протягом певного періоду часу. Подібно до того, як зйомка нічного неба на довгій витримці відображає рух зірок, Хаббл може захоплювати сліди руху інших астрономічних об’єктів.

Іноді для ідентифікації цікавих об’єктів використовують комп’ютерні програми, однак з виявленням незвичайних, випадково потрапили на знімки елементів, добре справляється і людське око.

Слід від астероїда на знімку помітила волонтер громадського наукового проекту Zooniverse Меліна Тевено (Melina Thévenot) з Німеччини. Вона переглядала зображення з Хаббла, щоб ідентифікувати астероїди, які могли залишитися непоміченими.

Початкове зображення було завантажене в чорно-білому режимі. Після того, як Меліна виявила слід астероїда, вона обробила дані з RGB-фільтрів Хаббла, щоб відтворити зображення в кольорі.

Сам астероїд відомий з 2001 року. Астрономи назвали його 2001 SE101. Цей об’єкт обертається навколо Сонця в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Зображення, на яких можна побачити сліди астероїдів, дуже цінні з наукової точки зору. Знаючи дату, час та місце розташування об’єктів на знімку, астрономи можуть розрахувати траєкторію і швидкість астероїда.

За матеріалами Science Alert

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