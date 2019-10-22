У Костянтина Григоришина розрядився «Запоріжтрансформатор»

Суд почав банкрутство головного активу господаря «Енергетичного стандарту» в Україні, який розписався в нездатності погасити багатомільярдні борги

17 жовтня стала особливим днем для монопольного виробника силових трансформаторів в Україні – ПРАТ «Запоріжтрансформатор». Як з’ясували, в цей день господарський суд Запорізької області порушив справу про банкрутство підприємства. Суд також ввів процедуру розпорядження його майном, призначивши на цю посаду арбітражного керуючого з Києва Івана Гусара.

Ініціатором банкрутства став сам боржник. «08.10.2019 р. генеральний директор боржника Клейнер C. В. звернувся в суд із заявою про порушення справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», посилаючись на те, що фінансовий стан підприємства має всі ознаки неплатоспроможності і відповідає обставин, передбачених ч. 5 ст. 11 вищезгаданого Закону. В даний час боржник знаходиться в стані, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності)» – йдеться в ухвалі господарського суду.

Про масштаб фінансових проблем «Запоріжтрансформатора» говорять дані його фінансової звітності. У 2018 році в порівнянні з 2017 роком виручка впала на 29% до 1,625 млрд грн, а збиток перевищив півмільярда гривень. На початок 2019 року заборгованість підприємства перед банками оцінювалася більш ніж в 8,8 млрд грн, а загальний розмір зобов’язань досяг позначки в 10 млрд грн, і це при загальному обсязі активів трохи більше ніж 4 млрд грн.

Причиною такого становища стало триваюче падіння обсягу продажів трансформаторної продукції запорізького підприємства, включаючи дочірні компанії. У минулому році продажі групи ЗТР в натуральному вираженні скоротилися майже на 27% в порівнянні з 2017 роком до 8466 MBA – в основному за рахунок провалу на ринках далекого зарубіжжя (-55%) і внутрішньому ринку України (-41%).

Примітно, що ще навесні цього року «Запоріжтрансформатор» будував вельми райдужні плани. «ПАТ «Запоріжтрансформатор» з новими силами і новими планами налаштований на робочий лад» – таке повідомлення можна знайти на сайті підприємства за підсумками прийнятого в травні 2019 р. Верховною Радою рішення скасувати пільги на імпорт трансформаторів. Тоді депутати виключили код УКТ ЗЕД 8504 23 00 00 з п. 64 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України.

«Згідно з цим кодом, операції з ввезення трансформаторів на митну територію України звільнялися від ПДВ, що як наслідок давало цінові преференції у розмірі 20% будь-якому іноземному виробникові, дискримінуючи українського виробника ПАТ «Запоріжтрансформатор». Справедливість відновлено і тепер вітчизняний виробник бере участь у тендерах на поставку трансформаторного обладнання на рівних умовах з усіма гравцями, в тому числі закордонних», – вказали в ЗТР.

Але вже через три місяці тональність заводу різко змінилася. «Запоріжтрансформатор» обрушився з убивчою критикою на НЕК «Укренерго», яка в липні дискваліфікувала його на тендері по закупівлі трансформаторів очікуваною вартістю 184 млн грн. «Державні установи не зацікавлені в підтримці національних виробників і продовжують керуватися власними інтересами. Прикриваючись «чесним і прозорим» підходом до проведення тендерів по таким показникам як ціна та якість, насправді ігноруються обидва» – з роздратуванням вказали в ЗТР. І хоча тендер згодом взагалі був скасований через «відсутність подальшої потреби у закупівлі», неприємний осад після цієї історії нікуди не подівся.

Важливість оператора об’єднаної енергосистеми України для «Запорожстрансформатора» складно переоцінити. Тільки в 2016-2017 роки «Укренерго» уклало з запорізьким заводом контракти на закупівлю трансформаторів на суму понад 1 млрд грн, після чого потік замовлень помітно вичерпався. За даними джерел «ОЛІГАРХА», причиною стала серія скандалів навколо роботи тендерного комітету «Укренерго» і посилення контролю над закупівлями національної компанії з боку західних кредиторів України.

Російсько-українському бізнесменові Костянтину Григоришину, якому вже багато років приписується фактичний контроль над «Запорожстрансформатором» (зараз бенефіціаром заводу офіційно числиться його друг дитинства Леонід Пивоварів), таке положення не принесло особливої радості, враховуючи погіршення відносин «Запорожстрансформатора» з кредиторами. Частина з них вже веде активні бої з боржником, вимагаючи повернення боргів (наприклад, Райффайзен Банк Аваль вимагає повернути йому понад 16 млн доларів), частина поки знаходиться в «сплячому режимі» (як Промінвестбанк, який наприкінці минулого року позначив намір зажадати повернення 33 млн доларів).

Судячи з усього, банкрутство «Запорожстрансформатора» є спробою випередити банкірів, не давши їм можливості розпочати цей процес самостійно, і зробити його керованим.

Для заводу це означає припинення участі в тендерах «Укренерго» (компанії, що перебувають у стадії банкрутства, автоматично «зрізаються» на держзакупівлі), втім, його справа цілком може продовжити посередник. Хто ним стане, і чи він зможе конкурувати з європейськими виробниками, можна буде зрозуміти вже скоро – зовсім недавно «Укренерго» підписало кредитну угоду з ЄБРР на 149 млн євро, що передбачає, зокрема, заміну 26 трансформаторів.

oligarh.media