Зеленський почав «бити в штангу»: чому падає рейтинг президента, і що буде далі — політолог

У президента є лише один ключовий ресурс швидких успіхів – це справедливість.

Свіже опитування КМІС показав, що Володимир Зеленський та його команда вперше після приходу до влади почали втрачати підтримку українців. На це вплинуло кілька чинників, — заявив політолог Юрій Романенко, передає сьогодні «Главред».

Перший – історія з формулою Штайнмайера.

Другий – політика щодо Фопів, а також невдалі економічні закони, які Верховна Рада напринимала вже і продовжує приймати.

Третій – перші скандали навколо окремих представників Слуги народу, в тому числі і сам Зеленський почав «бити в штангу».

В принципі, зниження підтримки влади суспільством – це природний процес. До того ж, зараз поки ще зарано говорити про те, що стався обвал рейтингів.

Проте тенденція очевидна: коли команда Зеленського сконцентрував владу в своїх руках після парламентських виборів, у неї зникла можливість петляти. А прийняття нею тих чи інших рішень вступає у конфлікт інтересів з певними соціальними групами, наприклад, з тими ж ФОПами. А це, відповідно, породжує відповідну реакцію.

І, оскільки у самого Зеленського та його команди вийшов провал комунікації з суспільством, вони почали втрачати позитивне ставлення суспільства до себе.

Допоможе виправити ситуацію затримання Гладковського і Пашинського? Це залежить від того, чи зуміє команда Зеленського довести ці справи до кінця.

Ми чудово пам’ятаємо, як затримували Насирова і багато кого ще, але – де вони зараз? Тому той факт, що зараз когось затримали, ще нічого не значить. Єфремов просидів у СІЗО майже п’ять років, але вийшов на свободу, так і не будучи засудженим. Винесення обвинувальних вироків і посадки поки що «вилами по воді писані».

Тим більше, Пашинського не тягнуть за його серйозні справи, а за якусь каламутну історію, швидше, кримінальну, а не має державну вагу. А саме те, що творили Пашинський і компанія в «Укроборонпромі», та й взагалі з бюджетними потоками, заслуговує ретельного розслідування і найбільшого покарання. Те ж стосується і Гладковського. А поки що ці затримання містять в собі радше піар-складову.

Ще перед президентськими виборами я говорив, що у Зеленського буде лише один ключовий ресурс швидких успіхів – це справедливість. Посадки найзапекліших лиходіїв, яких накопичилось чимало за часів Януковича, Ющенка і Порошенка, так і при самому Зеленском вже починають розвиватися різні схеми – це єдине, що можна зробити швидко, коли у тебе в руках є вся повнота влади. У Зеленського вся повнота влади є, тому гріх цим не скористатися.

Схоже, після того, як команда Зеленського «вдарила в штангу», вона заворушилася, що ми і бачимо на прикладі Пашинського, Гладковського та інших з цієї опери.

Подивимося, як будуть працювати суди. Адже вони, як і раніше, легко купуються. Та і вся правоохоронна система працює з рук геть погано.

Так що принципово поки що нічого не змінилося.