Як Кравцов з компанією планують роздирибанити 100 млн доларів

Щодня стрічка новин рясніє повідомленнями про чергові афери, аварії та гучні заяви на Укрзалізниці.

Від плачевного стану залізничної галузі вже давно втомились і замовники послуг перевезення вантажів, і пасажири. І вісь перший за довгий годину позитив – Європейський банк реконструкції та розвитку надав Укрзалізниці кредит 100 млн доларів. Голова правління Євген Кравцов одразу заявивши, за ці гроші модернізують залізничні шляхи, а також удосконалять систему контролю залізничного трафіку. На перший погляд — це дуже хороший шанс на реальні зміни на залізницях України. Проте з’єднання ясувавши подробиці про ті, в чиїх кишенях осядуть кошти, стає зрозуміло – ситуація на Укрзалізниці безнадійна…

Близько 70 млн доларів з кредитних коштів залізничники планують витратити на закупівлю елементів верхньої будови колії. Усі закупівлі проходитимуть через електронний майданчик – ЕСЕРР, тобто «в тіні», де неможливо простежити ні усіх учасників, ні їхні цінові пропозиції, та й чіткі критерії відбору на сайті не публікують.

До електронних торгів залізниця почала готуватись заздалегідь, склавши перелік необхідного товару і одразу передбачили, хто б міг взяти участь у торгах. Цікаво, що напередодні Євген Кравцов у своєму інтерв’ю заявив, що брати участь у тендері можуть «низька міжнародних компаній та виробників з країн СНД». І у своєму шорт-листі

Укрзалізниця зазначила «низьку» російських компаній (!), таких як Нижнесалдинский металургійний комбінат, Белорецкий завод металевих виробів, Уралмет, Северсталь-метиз і т. д. Тобто, Укрзалізниця готова вести торгівлю з Росією, а значить платити окупанту?! Парадокс, чи не так?

Загалом ситуація із закупівлями на «Укрзалізниці» неоднозначна досить давно. Складається враження, що процес закупівлі необхідних товарів та послуг не контролює ніхто, або «ТОП менеджер» перетворив АТ «Укрзалізниця» на власний гаманець. Закупівля рушників, золотих ґудзиків, підстаканників, ручок Parker, рідкого мила, крісел для керівного складу, святкування Дня залізничника та ін… Багато з цих закупівель під тиском преси вдалося зупинити. Як відомо, закупівлі на АТ «Укрзалізниця» відбуваються через систему електронних торгів Prozorro, яка покликана забезпечити прозорий та відкритий процес закупівлі, альо ТОП-менеджмент у системі прозорих закупівель, як і в ситуації із виплатою власної заробітної плати, знайшов спосіб введення корупційної СХЕМИ! Виявляється, після того як відбудуться торги, учасники пройдуть усі необхідні процедури, оплатять кошти (сплата за участь в тендері 1700 — 3400 грн., оплата забезпечення тендерної пропозиції, оплата забезпечення виконання договору), заключення угоди з АТ «Укрзалізниця» не є гарантією того, що підприємство-переможець буде постачати свої вироби/ або надавати послуги. Качаном постачання товарів/надання послуг є рознарядка (аркуш), яку підписує або не підписує ТОП-менеджмент. У багатьох випадках усі позитиви системи Prozzoro зводяться нанівець, оскільки присутнє ручне керування системою закупівель. Тому й не дивно що керівництво УЗ прагне перейти в тінь ЄБРР, де його зловживання буде виявити набагато складніше, а то й взагалі неможливо.

У тієї ж годину, Кравцов в особистих блогах та публічних інтерв’ю відкрито заявляє, що хоче бачіті в Україні продукцію іноземних виробників, зокрема німецького виробника скріплень Vossloh. А член правління «Укрзалізниці» Ремігіуш Ян Пашкевич проводити перемовини з польською компанією виробником скріплень для залізничних шляхів Plastwil.

Виникає запитання, а зі скількома українськими виробниками голова правління Кравцов Є.П. тачлен правління Пашкевич Р. Я. провели переговори та круглі столи щодо поставок на АТ «Укрзалізниця» дешевої та якісної продукції?

Тобто, керівництво залізниці не лише блокує розвиток українських підприємств, а відповідно і економіки країни, а й готові піддавати ризику перевезення залізничними шляхами.

Що важливо, іноземне є незавжди якіснішим. Ось, до прикладу, маленький факт про скріплення німецького виробника Vossloh. Впродовж двох років одна з деталей пружного скріплення виробництва Vossloh, а саме клема пружна, проходила випробування в Україні. В результаті — безуспішно.

Чому так?

Особливістю саме Української залізниці є те, що в нас за одних і тих самих шляхах їздять і пасажирські, і вантажні потяги. В Європі – де і здебільшого використовують скріплення вище зазначених виробників, залізничні шляхи розділені, тому і вантажонапруженість там значно менша.

Також жодне скріплення компанії Plastwil не проходило експлуатаційних випробовувань на українській колії, тому не відомо як воно буде працювати в умовах українських залізниць.

Чи готовий очільник залізниці почати таку ризиковану для усіх співпрацю – виглядає, що так. Більш того, створює всі умови, аби ніхто і ніщо не завадили йому продовжувати вкорінювати корупцію на «Укрзалізниці».

Олег Бойко