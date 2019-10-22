В сети появился смешной стих, посвященный хору Веревки после скандала с «Кварталом»

Многие украинцы выступили в сети против хора Веревки

Как известно, в новом выпуске шоу “Вечерний квартал” студии “Квартал 95” комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки выступили со скандальной песней-пародией “Горіла хата” о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это выступление подняло бурю негодования, на хор и на “Квартал” посыпались критика и обвинения.

Так недавно в сети появился стих, который посвятили хору им. Веревки после скандала с “Кварталом”. Небольшой стишок опубликовал у себя на странице в Facebook Александр Днепр.

“Лучше и не опишешь”, – написали в сети о стихе.

Многие украинцы выступили в сети против данного выступления. Пользователи отметили, что высмеивать чужое горе это самый низкий поступок “Квартала”, а от Национального хора имени Григория Веревки вообще не ожидали такого. Хотя были и те, кто не увидел ничего постыдного в номере “Квартал 95”.

К слову, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева также высказала свое мнение по поводу данного выступления. В комментарии Радио Свобода сказала, что подобного не могло произойти в цивилизованном обществе.

“Это стыд !!! Насмехаться над людских горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе “- отметила Гонтарева.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.

В свою очередь миллиардер Игорь Коломойский сначала отказался комментировать произошедшее, отметив, что не смотрел выступление, но пообещал журналистам обязательно глянуть. Позже он ответил так: “Браво!”, – и добавил, что номер ему “очень понравился”, особенно фраза “Валерия думает на Валерьича”.

В то же время в “Квартале 95” говорят, что “с гордостью занимаются своим делом” и считают, что хор Веревки после скандального номера страдает от “незаслуженной информационной атаке”.