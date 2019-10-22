Не тільки горох і капуста: звичні продукти, які викликають гази

Відомо, що бобові і капуста викликають підвищений метеоризм, – проте не тільки вони можуть бути винуватцями газів, що розпирають ваш живіт. Насправді багато звичних продуктів харчування здатні викликати дану проблему.

Оливки. В компанії або на побаченні краще відмовитися від оливок – в якості побічного ефекту ці суперздорові плоди, на жаль, провокують метеоризм.

Яловичина. Коли жирне м’ясо перетравлюється, кишкові бактерії утворюють гази, які можуть призвести до бентежних звуків і запахів.

Пиво. Здатністю викликати метеоризм володіють пшеничне пиво і темне пиво.

Яйця. Вони містять певну групу сірки, яка викликає газ в кишечнику. Особливо жирні яєчні страви являють собою досить вибухонебезпечну суміш в цьому сенсі.

Куряча шкіра. Шкіра домашньої птиці багата жирами і викликає метеоризм подібно м’ясу.

Горіхи. Ядра з високим вмістом жирів можуть виявитися важкими для травлення – в результаті в животі накопичиться багато газів.

Сир. Перетравлення сиру завершується в товстій кишці, бактерії якої починають посилено утворювати гази, зіткнувшись з тим, що до них дійшло.

Молоко. Будь-хто, хто страждає від метеоризму після вживання молока, повинен запитати лікаря, чи є у нього непереносимість лактози. Фахівець може виявити таку особливість організму, через яку після вживання «молочки» здувається живіт.

Шоколад. Відрізняється високим вмістом жиру, що, як вже було сказано вище, є фактором ризику здуття живота і газів.

Цільнозерновий хліб. Хоча харчова клітковина в цільнозерновому хлібі корисна для здоров’я, не кожен може впоратися з грубим хлібом: деяким людям важко перетравити.

Цибуля. Цибуля містить цукор – коли він руйнується в кишечнику, утворюється більше газів.

Морозиво. Молоко, цукор і жир – суміш, типова для багатьох рецептів цих ласощів. Вона ж легко може викликати здуття живота і скупчення газів.

Кава. Хоча кава володіє багатьма хорошими властивостями – чутливі організми реагують на неї підвищеним метеоризмом. Кава важко перетравлюється і може подразнювати слизові оболонки травного тракту.

: МедікФорум