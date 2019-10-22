В Київській академії мистецтв відмовились від «шкільних батьківських фондів»

Керівництво Київської академії мистецтв відмовилось від так званих «шкільних фондів», якими передбачався збір готівки на нібито потреби школи. Прокуратура веде розслідування щодо можливих фігурантів та організаторів так званих «батьківських фондів»;



Про це пише ЗІК з посиланням на Апостроф



У матеріалі видання йдеться, що в Академії існувала навіть нібито ціла мережа так званих «благодійних фондів». З 2015 року батьківське самоврядування в Академії зміцніло і оформилося в ряд організацій, а саме — Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» КИЇВСЬКА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ «,» Опікунська батьківська рада «і ГО» Батьківська ініціатива «, які збирали гроші з батьків учнів в Академії дітей .



Зазначається, що практичні послуги надавалися раніше за гроші батьків. Єдина відмінність — гроші йшли не на рахунок Академії, а на рахунок батьківських благодійних фондів.



«Апострофу» стало відомо, що у даній справі вже зареєстровано кримінальне провадження прокуратурою Оболонського району за ч. 2 ст. 190 — «шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб …». У разі встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів, винним загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на рядків до 3-х років.



Як відзначають співрозмовники видання, ситуація змінилася з приходом нового керівніцтва. За неповний рік новий ректор Ольга Бенч домоглася перейменування Академії в Київську Академію мистецтв відповідно до Закону «Про вищу освіту» та стала повноцінним ВУЗом. В її структурі знаходиться також Київська дитяча академія мистецтв імені М. І. Чембержі, яка значитися як спеціалізована школа мистецтв.



З огляду на те, що з гарантованого державою загальної освіти випадає цілий ряд практичних занять (наприклад, пленери і виставки), на які не передбачено державне фінансування, батькам було запропоновано на добровільних засадах укласти договори на додаткові освітні послуги. Вартість такої послуги — 17 тис. грн на рік.



Кошти за додаткові послуги надходять на спеціальний рахунок Академії і цільовим методом йдуть на оплату додаткових годин викладачів, закупівлю матеріалів, замовлення автобуса, оформлення робіт для виставки, організацію і проведення виставок тощо. Діти батьків, які не підписали такі договори, отримують освіту за загальною передбаченої державою програмі, зазначили в Київській академії мистецтв.



Як повідомили в Академії, батька, які контролювали батьківські фонди, «розв’язків язали війну» як у ЗМІ, так і в стінах закладу, проти таких нововведень нового керівніцтва, оскільки тепер кошти надходитимуть офіційно на рахунок Академії, а не зосереджуватимуться в їхніх руках.