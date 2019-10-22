Лаври Зеленського не дають спокою? Порошенко викупив акції гумористичного проекту «Дизель Шоу»

Народний депутат України і екс-президент держави Петро Порошенко став власником 30% акцій комедійного телепроекту «Дизель Шоу».

Про це повідомляє UaReview з посиланням на Телеграм-канал журналістки Соні Кошкіної.

Купівля міноритарної частки «Дизель Шоу» обійшлася українському олігарху на 24, 5 млн гривень.

«Він хоче скинути Зеленського з двох тронів: президентського і комедиантского. Тролінг 80 рівня «, — йдеться в повідомленні.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко підтвердив інформацію:

«Петро Порошенко 5 років успішно боровся з монополіями. Тепер потрібно покінчити з монополією Кварталу 95 «.

При цьому уточнюється, що політик Петро Порошенко не матиме впливу на сценарії «Дизель Шоу». Покупка акцій — це акт підтримки талановитих акторів. Однак Цеголко анонсував зміни в складі шоу, представивши нові обличчя.

«Українцям потрібна альтернативна політична сатира. Тим не менше, певні зміни відбудуться. До акторського складу «Дизель Шоу» вже найближчим часом увійдуть Матвій Ганапольський, Василіса Фролова та Андрій Полтава «, — розповів Цеголко.

Раніше, на Facebook-сторінці Святослав Цеголко прокоментував скандальну пісню від «95 кварталу», присвячену пожежі в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Він нагадав, що сценарії досі вичитує президент України Володимир Зеленський, а значить, він особисто пропустив пісню в ефір

Про це ж написала Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна, задавшись питанням — брехали представники комедійного шоу, коли говорили, що Володимир Зеленський досі має вплив на «Квартал 95», або брехали в Офісі президента, коли заявляли, що підпал будинку Валерії Гонтарєвої вважається злочином.