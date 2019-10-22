Озонова діра досягла мінімального розміру за всю історію спостережень

Озон — високореактивний молекула, що складається з трьох атомів кисню, яка природним чином виникає у верхніх шарах атмосфери. Приблизно в 10-40 кілометрах над поверхнею Землі, у стратосфері розташовується озоновий шар. Він захищає планету від потенційно шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке може викликати рак шкіри та катаракту, придушити імунну систему, а також пошкодити рослини.

Озонова діра над Антарктикою починає рости в кінці зими в Південній півкулі, коли збільшується сонячна активність починає сприяти реакцій, які руйнують озоновий шар. У результаті цих реакцій з техногенних сполук утворюються хімічно активні форми хлору і брому.

Хімічні речовини, які синтезують люди в цілях кондиціонування і охолодження повітря, такі як хлорфторвуглеці (ХФВ) та гідрофторвуглеці (ГФВ), руйнують молекули стратосферного озону. Монреальський протокол щодо речовин, які руйнують озоновий шар — знаковий міжнародний природоохоронний договір, що набув чинності в 1988 році, — дозволив скоротити викиди ХФВ у всьому світі.

Відновлення озонового шару

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Супутники NASA і NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень) вже давно ведуть спостереження за озоновим шаром нашої планети. У цьому році супутники в третій раз за 40 років дозволили спостерігати незвичайне явище: дія теплих температур на початку зими породило зміцнення озонового шару, а не його руйнування.

В цьому році діра зменшилася до рекордних за останні 37 років розмірів — всього 10 мільйонів квадратних кілометрів. За прогнозами, вона може повністю зникнути протягом декількох тижнів. Той факт, що озоновий шар здатний оборотно відновлюватися до початкових розмірів, не може не радувати.

За матеріалами Naked Science і Washington Post

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