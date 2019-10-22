Село під Донецьком планують перейменувати в Нью-Йорк

Селищу в Донецькій області ймовірно повернуть історичну назву — Нью-Йорк. Про це повідомляє freeradio.

Мешканці населеного пункту звернулись з таким проханням до голови Донецької ОДА Павла Кириленка. Вона підтримав місцеве населення.

Селище заснували німці в 1877 році. І тоді його назвали Нью-Йорк. Однак у 1951 році Президія Верховної Ради Української РСР видав указ про перейменування селища Новгородське.

«Якщо у мешканців є таке бажання, яке обґрунтоване і проговорено спільно між собою, то клопотання буде розглянуто і прийнято позитивно», — заявив Павло Кириленко.