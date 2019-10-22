На багатоповерхівки в Україні з початку року видали більше «теплих кредитів», ніж за весь минулий

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) в Україні використовували з початку року близько 700 млн грн, виданих у рамках програми «теплі кредити». Про це повідомили в прес-службі Держенергоефективності.

«Більше 2100 ОСББ залучили близько 700 млн грн «теплих кредитів» тільки за неповний 2019 рік», — зазначили у відомстві.

Ці цифри перевищують показники всього 2018 року. Тоді близько 1600 ОСББ використовували лише 460 млн грн кредитів, спрямованих на підвищення енергоефективності.

В цілому з початку запуску програми для ОСББ в 2015 році і по сьогоднішній день учасниками програми стали близько 5000 об’єднань по всій Україні. За цей час вони використовували майже 1,4 млрд грн «теплих кредитів» на енергоефективні заходи у багатоповерхівках.