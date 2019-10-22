Бойовики Донбасу повідомили про “засудження” журналіста Асєєва до 15 років ув’язнення

Бойовики угрупування невизнаної “Донецької народної республіки”, яких підтримує Росія, повідомили про засудження українського журналіста і письменника Станіслава Асєєва (Васіна) до 15 років ув’язнення. Про це в Facebook повідомив юрист Єгор Фірсов.

“Добре, що в обвинуваченні визнали те, що Стас “готував матеріали, які негативно висвітлюють діяльність органів влади “ДНР”. Це і є найголовніше звинувачення, за що Стаса звинуватили. Він був журналістом і писав правду. У квазіреспубліках за таке викрадають, 3 роки тримають у підвалі та дають 15 років. А все інше “звинувачення” – шпигунство, екстремізм та інше, не більше ніж зручний привід”, – написав він.

За словами Фірсова, факт засудження був очікуваний.

“Це як правило є умовою обміну. Сподіваємося, що переведення в колонію поліпшить місце утримання Стаса. Тому, як би дивно це не звучало, засудження – це не поганий сигнал. Дуже сподіваємося на швидкий обмін!”, – написав він.

Нагадаємо, український журналіст і письменник Станіслав Асєєв був викрадений бойовиками в Донецьку в червні 2017 року. З тих пір він перебуває в незаконному засудженні. Пізніше бойовики ОРДО вибили зі Станіслава Асєєва зізнання в шпигунстві і оприлюднили їх у російських ЗМІ.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої переговорної групи в Мінську обговорювався наступний етап звільнення українських полонених.