В центре Киева безжалостно рубят деревья (видео)

В Шевченковском районе столицы неизвестные рубят деревья

В Пушкинском парке Киева неизвестные люди безжалостно рубят деревья. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Андрей Усенко. По его словам, рубят абсолютно все деревья, пытаясь превратить парк в пустырь. Мужчина призвал президента Украины Владимира Зеленского, а также мэра Киева Виталия Кличко не оставлять такой вопиющий инцидент без внимания.

“Прошу реакции!!! Утром 19.10.19, пока все спят, происходит вырубка деревьев Пушкинского парка, рубят в центре парка и города! Безжалостно, подряд, все в пустырь превращают”, – написал Усенко.

Видео: в парке столицы рубят деревья (facebook.com/usenko.andrei)