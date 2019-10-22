Леся Нікітюк розповіла, як переконати українців подорожувати рідною країною

Мрія будь-якого мандрівника – комфортно і весело відпочити, побачивши максимум, витративши мінімум.

Існує думка, що в Україні цього зробити неможливо. Мовляв, дорого, та й дивитися особливо нічого. Чим може здивувати Житомирщина або Черкащина українця? Так, нічим, – скажете ви. Леся Нікітюк хоче розвіяти стереотипи про дорожнечу і нудність подорожей по рідній країні у програмі «Le маршрутка», прем’єра якої відбудеться 4 листопада на Новому каналі.

Для цього вона зібрала команду однодумців, купила жовтий «Богданчик» і вирушила дорогу. Поки ведуча їздила рідною країною, остаточно закохалася в неї. А ще зрозуміла, як переконати людей подорожувати по Україні.

– Напевно, це можна зробити лише власним прикладом, – розповіла Леся Никитюк Новому каналу. – Адже кожен може зробити свій внесок у розвиток країни. Внутрішній туризм і буде тим внеском. Можна витратити гроші не в Туреччині, а на острові Джарилгач у Херсонській області. Україна відрізняється від інших країн тим, що за кордоном ти почуваєшся чужим, а тут ти вдома, всюди свій.

У першому сезоні тревел-дослідження «Le маршрутка» покаже глядачам вісім областей: Київську, Черкаську, Хмельницьку, Херсонську, Одеську, Полтавську, Житомирську та Донецьку. У тому числі й через попутників. У «Богданчику» проїдуться моряки, винахідники, астрономи, спортсмени, музиканти, співаки, блогери, актори, бізнесмени – люди, які люблять свою країну так само, як і Леся Нікітюк.

Прем’єра «Le маршрутка» – 4 листопада о 17:00 на Новому каналі

: Прес-служба