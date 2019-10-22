Чому може боліти спина: причини від не надто до дуже небезпечних

Болі в спині зачіпає верхню і нижню частини хребта, можуть бути гострими або хронічними і виникають головним чином з-за нестачі фізичних вправ. Але є й інші, більш небезпечні фактори.

Приблизно 85 відсотків жителів розвинених країн хоча б раз у житті страждали від болю в спині. Показово, що частіше з цією проблемою стикаються жінки.

Більшість пацієнтів повідомляють про біль у попереку (поперековий відділ хребта). Потім йдуть скарги на верхню частину спини (шийний відділ хребта) і на середню частину спини (грудний відділ хребта).

Найнеприємнішим симптомом проблем зі спиною стає біль. Його інтенсивність може варіюватися в широких межах: від досить легкого і терпимого до дуже сильного болю, який серйозно впливає на функціонування організму і фактично може інвалідизувати людину.

Крім того, біль у спині часто пов’язаний з супутніми симптомами:

Біль у верхній частині спини може викликати дискомфорт і напругу цієї частини тіла, а також головний біль.

Сильні болі в попереку, поперекових хребцях можуть викликати поколювання, параліч або незвичайні відчуття в кінцівках.

Біль в середній частині спини може поширюватися на навколишні ділянки тіла, а також серйозно обмежувати рухливість.

Болі в спині: гострі чи хронічні? Експерти говорять про гострий біль, коли симптоми з’являються вперше або знову після шести місяців без болю. Під підгострим розуміється біль, який триває більше шести тижнів, незважаючи на терапію.

Хронічний біль зберігається більше трьох місяців. Місце розташування і тривалість болю можуть бути важливими ключами до розуміння причин, які його викликали.

Що викликає біль у спині? Хоча біль у спині згадується як «загальне захворювання», це спочатку синдром – зовнішній знак внутрішнього неблагополуччя. Серед його причин виділяються:

грижі міжхребцевих дисків,

напруга в м’язах або дисфункції утримуючого апарату спини,

часте довге сидіння,

неправильне навантаження і нахил спини в повсякденному житті і відсутність фізичних вправ,

вагітність у жінок,

збільшення ваги, що викликає розтягнення тканинних структур і ослаблення суглобів і зв’язок, що збільшують навантаження на спину,

психосоціальні фактори: незадоволеність на робочому місці, знущання або конфлікти.

«Тривалі або навіть більш сильні болі в спині в більшості випадків вказують на хворобу і повинні бути ретельно з’ясовані з медичної точки зору», – радять фахівці.

В цілому болі діляться на неспецифічні і специфічні. Якщо можна визначити чітку причину, це специфічний біль в спині. Причина цього болю може бути в безпосередній близькості від хребта:

травма,

сколіоз (викривлення хребта),

спондилолістез (нестабільність хребта, зміщення хребців),

остеопороз (захворювання, що викликає руйнування кісткової речовини),

артроз (знос хребта).

Крім цього біль в спині може виникати через проблеми інших органів або інфекції. В їх списку:

ревматизм,

у жінок: інфекція матки, запалення яєчників, ендометріоз,

хвороба Лайма,

пієлонефрит,

менінгіт.

: МедікФорум