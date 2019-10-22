Росія звинуватила Україну в зриві підготовки до саміту «Нормандського формату»

Головний глашатая Кремля Дмитро Пєсков фактично звинуватив Україну в зриві підготовки до зустрічі лідерів «Нормандського формату».

Пєсков підкреслив, спілкуючись з журналістами, що його кожен день хтось запитує, коли ж відбудеться важлива зустріч учасників «Нормандського формату», відома хоч якась дата, але на всі ці запитання неможливо дати відповідь, тому що «одна з сторін» ускладнила процес, постійно змінюючи свою позицію.

Говорячи про «однієї зі сторін», прес-секретар Путіна, звичайно ж, мав на увазі Україну. За словами Пєскова, свою позицію російський президент, як один з учасників «Нормандського формату», озвучив давно – спочатку плідна підготовка, напрацювання предметних рішень і тільки потім зустріч «Нормандської четвірки», як завершальний етап.

Пєсков підкреслив, що «жодна зі сторін» не приймає узгоджені позиції і тим самим фактично блокує підготовку до саміту. Тому сьогодні назвати навіть орієнтовну дату проведення саміту неможливо, так як її немає.