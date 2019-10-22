Офіс президента підозрює 11 своїх нардепів у отриманні хабара, — екс-чиновник

Офіс президента України висунув підозри 11 «Слугам народу». Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Так, на своїй сторінці в Facebook він заявив, що в ОПУ висунули підозру 11-му народним обранцям від «Слуги народу».

Як зазначає екс-чиновник, їх підозрюють в отриманні 30 тисяч доларів (кожному!) За голосування проти одного з антикорупційних законопроектів.

«Вісь це інтрига! 11 «слуг» звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів (кожному) за голосування проти антикорупційного законопроекту на засіданні профільного комітету ВР», — заявив він.

Розенко також додав, що між підозрюваними і ОПУ розгорілася суперечка, хто винен проходити детектор брехні.

«ОПУ вимагає від нардепів пройти детектор брехні … А нардепи від «Слуги народу» пропонують керівництву Офісу президента пройти детектор! Цікаво, в ОПУ вже повідомили у НАБУ про дії нардепів?», — написавши Розенко.

Як стало відомо, заступник голови фінансового комітету Ради Олександр Дубинський заявив, що в Офісі президента вимагають пройти детектор брехні всім представникам «Слуги Народу» у фінансовому комітеті парламенту.