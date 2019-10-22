«Заберуть всі пільги»: Стало відомо про наслідки закону про верифікації

Якщо в Україні набуде чинності закон про верифікації та моніторингу державних виплат, багато українців залишаться без субсидій та різних інших пільг. Як інформує replyua.net цей закон вже затверджений, і багато українців впевнені, що так держава хоче забрати у них виплати.

Однак експерт Олег Пендзин спростував таку інформацію і підкреслив, що закон не спрямований на зменшення числа субсидиантов. Крім того, верифікацію в Україні вже проводили, і вона ніяк не вплинула на виплати. Більше того, серед одержувачів субсидій постійно проводяться перевірки правильності призначення пільг. «У державі не може бути 100 реєстрів. Потрібен один реєстр одержувачів соціальних виплат. Власне, це питання є одним з наріжних каменів цього закону», — розповів Пендзин. Інші аналітики вважають, що закон є документом, спрямованим на встановлення соціальної справедливості. Згідно із законом, одержувачів пільг чекають відразу три перевірки.

Спочатку перевірка буде влаштована під час подачі документів, на другому етапі пільговика будуть перевіряти в процесі отримання грошей, і на третьому етапі перевірка відбудеться вже після отримання виплат. За словами Пендзина, людині можуть призупинити видачу різних виплат лише в тому випадку, якщо він спеціально надає неправдиву інформацію про себе. Якщо ж виникають інші проблеми під час перевірки документів, на підставі держава ніколи не зупинить виплати і буде продовжувати розбиратися в ситуації.