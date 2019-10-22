Леонід Швець: росіяни втомилися від Путіна

В Росії життя не стає краще, ціни ростуть навіть більше, ніж в Україні і це все, незважаючи на те, що російська економіка підживлюється за рахунок величезних запасів нафти і газу. Росіяни відверто вже втомилися від Володимира Путіна. Весь його рейтинг тримається на одній простий мантре: «ну, а хто, якщо не Путін».

Більш того, також думають і українці. Навряд чи хтось в Україні сьогодні може взяти і сказати зараз, хто може бути президентом Росії замість Володимира Путіна. Як передає replyua.net про це в ефірі одного з каналів розповів журналіст Леонід Швець.

За його словами, у Путіна в Росії реальні проблеми, тому що економіка не зростає, застигла на місці, але при цьому Путін – переможець. Росіяни повірили в те, що саме завдяки Путіну переміг «свій Трамп» на виборах в США. Путіну вдалося посварити американське суспільство і в підсумку радикалізація зробила свою справу. Складні відносини між Штатами і Європою теж вишикувалися не без Путіна.

Журналіст додав, також Путін доклав чимало зусиль, щоб розпалити певні проблеми всередині ЄС, певну недовіру Штатів до України – це теж заслуга Путіна. Всі гидоти, які потроху наробив Путін – затвердили російського президента в очах росіян, як переможця, хоч всередині Росії перемог – кіт наплакав.