Дочка екс-чемпіона Формули-1 померла від передозування наркотиками

Дочка Джоді Шектера, Іла Шектер, померла у віці 21 року.

Дівчина страждала наркотичною залежністю. Відомо, що вона померла уві сні. Основною причиною смерті вважають випадкове передозування наркотиками.

Іла була п’ятою дитиною з шести в родині Шектера. У заяві родини сказано, що вона повинна була приступити до лікування від наркотичної залежності на наступний день після 17 жовтня, який опинився для неї останнім днем життя.

— Два роки тому у Іли діагностували пухлину мозку, і їй довелося провести операцію. В останні місяці у неї розвинулася епілепсія. Вона програла свою битву з залежністю, намагаючись придушити страх і почуття, які її охоплювали, – сказано в заяві сім’ї.