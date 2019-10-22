У Зеленського задумалися про «стіні» на Донбасі: джерело розкрив деталі

Частина членів команди президента України Володимира Зеленського обговорює ідею «побудови стіни» на Донбасі, якщо до кінця поточного року не вдасться вирішити питання з окупованими територіями.

Про це у соцмережах пише екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, який заявив, що раніше він скептично ставився до поширення подібних інсайдів, але нещодавно і сам отримав схожу інформацію.

«Дозволю собі дати один короткий рада шанованою влади. По військовій доктрині Росії, в сучасних умовах на військову складову відводиться лише 20% успіху в протистоянні. Решта — 80%! — на „невійськові методи впливу“. Ніяка „стіна“ або „вал“ не захистить нас від 80% складовою російської агресії, на яку ні попередня, ні теперішня влада не звертає ніякої уваги», — пише Георгій Лою на своїй сторінці в Facebook.