Україні залишилося виконати одну умову для отримання фіндопомоги від ЄС

Україна виконала 11 з 12 умов для отримання від Європейського Союзу другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 500 млн євро.

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Оксана Маркарова.

«Щодо другого траншу Євросоюзу у нас було 12 умов, з яких 11 повністю виконані станом на зараз. У нас залишається ще одна умова — це приведення правил нашого фінмоніторингу до європейської четвертої директиви», — сказала Маркарова.

За її словами, необхідний законопроект розроблений і активно обговорюється в профільних комітетах, і вже найближчим часом Верховна Рада зможе його затвердити. Маркарова зазначила, що після цього вже не буде ніяких умов, які будуть зупиняти, але щоб почати вибірку коштів, потрібно перебувати у програмі Міжнародного валютного фонду.

«Тому наші домовленості з МВФ теж важливі, і у нас ще є відкрита можливість до кінця цього року отримати цей другий транш», — додала міністр.

Нагадаємо, Євросоюз в цьому році може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги. Відповідне питання міністр фінансів Оксана Маркарова обговорювала у Вашингтоні з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.