У зоні ЧАЕС затримали сталкерів із Білорусі та Литви

У Чорнобильській зоні правоохоронці затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження. Серед сталкерів були українці, а також громадяни Республіки Білорусь і Литви. Про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Так, під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу відселеного села Терехи було виявлено двох сталкерів-іноземців 27 років, громадян Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали поблизу відселеного міста Прип’ять, двоє жителів Київщини 23 років та двоє громадян Литви 24 років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області, для прийняття рішення.

Також в рамках операції “Мігрант” відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.