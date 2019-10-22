У центрі Харкова влаштували стрілянину, є поранені

У центрі Харкова двоє невідомих стріляли у 30-річного чоловіка та його 18-річного знайомого. Зловмисники застосували невстановлений пристрій, ймовірно, пневматичний, передає ГУ НП у Харківській області.

“Подія сталась 22 жовтня на вулиці Пушкінській. Близько 00:55 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих стріляли у 30-річного чоловіка та його 18-річного знайомого. Зловмисники з місця події втекли на автомобілі. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому”, – йдеться у повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місця знаходження зловмисників.