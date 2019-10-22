ГПУ змінила підозру екс-заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчаку

Генеральна прокурората змінила підозру колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Раніше Гримчака підозрювали у шахрайстві.

Про це заявив його адвокат Дмитро Мельник, – пише РБК-Україна.

Підозру перекваліфікували на “зловживання впливом”.

Наразі невідомо чи змінена підслідність справи. За словами адвоката, в разі передачі справи в НАБУ її розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

“У зв’язку з тим, що посада мого клієнта на момент затримання була заступник міністра, і сума цієї неправомірної вигоди має значний розмір, то виключною підслідністю цієї справи має бути НАБУ. Наскільки мені відомо, у п’ятому ятницю відповідні процесуальні документи малі буті розглянуті керівництвом ГПУ для того, щоб змінитии цю підслідність”, – сказавши він.