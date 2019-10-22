Рівень аміаку в “Борисполі” в нормі, але поруч знайшли бочки з-під міндобрив

Результати замірів в аеропорту “Бориспіль” та поза його межами увечері в понеділок, 21 жовтня, не виявили перевищення гранично допустимих норм аміаку.

Як повідомляє “Новинарня“, про це у вівторок, 22 жовтня, на брифінгу заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

“Щодо події, яка виникла вчора ввечері на території міжнародного аеропорту “Бориспіль”, пов’язана з поширенням аміаку на території аеропорту… ДСНС було оперативно залучено мобільну хімічну лабораторію, якою здійснено 14 замірів повітря на території аеропорту і 5 замірів ґрунту і повітря поза межами аеропорту. За результатами цих замірів щодо наявності аміаку у повітрі – без перевищення гранично допустимої концентрації. О 20:11 роботу аеропорту було відновлено. В подальшому проведені заміри, з 21:00 до 23:00, наявності аміаку в повітрі вже не було виявлено нашою лабораторією”, – сказавши Демчук.

Він додав, що працівники ДСНС у взаємодії з поліцією та адміністрацією аеропорту виявили вчора ввечері поза межами території аеропорту дві ємності для транспортування мінеральних добрив.

“На даний час цим займається Національна поліція. Я думаю, що і висновки, і результати будуть доведені до суспільства”, – заявив Демчук.

У свою чергу представник поліції зазначив, що зараз проводитися перевірка, і за результатом перевірки буде прийняте рішення: або відомості внесуть до ЄРДР і почнеться досудове розслідування, або матеріали будуть списані.

“На сьогодні заплановано виїзд з фахівцями, вони також повторно зроблять заміри. Бочки, які були знайдені, оглянуть. Після цього буде прийнято рішення”, – зазначив поліцейський.

Як відомо, увечері 21 жовтня в аеропорту “Бориспіль” заявили, що у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами “відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин”. В аеропорту призупинили обслуговування в усіх терміналах через можливе забруднення аміакомісткими речовинами. Одну людину госпіталізували.

Через деякий час роботу аеропорту було відновлено.