Смог у Києві: Супрун розповіла, як уберегтися від забрудненого повітря

Колишня виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чи варто боятися високої концентрації чадного газу в повітрі і що потрібно робити, щоб зменшити ризики.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, рівень СО у повітрі залежить від багатьох факторів. Основний його джерело — викиди від автомобілів. Атмосферний вміст оксиду вуглецю в типових міських районах становить близько 10 проміле (частин на мільйон), приблизно в 100 разів вище, ніж в атмосфері Землі в цілому. У районах з великим трафіком рівень СО може піднятися до 50 проміле.

Екс-чиновниця пояснила, що якщо рух повітря в регіоні з високими викидами CO обмежена, в такому разі газ може накопичуватися в повітрі біля землі. Повітря може застоюватися вертикально, внаслідок температурних інверсій, і горизонтально, із-за особливостей місцевості або застійних метеорологічних умов. Застій також може викликати низька швидкість вітру.

Також Супрун зазначила, що чадний газ має типову «тривалість життя» в атмосфері, яка становить кілька місяців. Згодом газ реагує з киснем (O2), утворюючи вуглекислий газ (СО2).

«Підвищений рівень оксиду вуглецю міцно зв’язується з гемоглобіном і утворює карбоксигемоглобін, і тим самим зменшує кількість кисню, що переноситься кров’ю. Як наслідок, життєво важливі органи не отримують достатню кількість кисню. Для немовлят, вагітних жінок і людей з хворобами дихальних шляхів це критично. Крім того, високий рівень СО може впливати на координацію і концентрацію уваги«, – розповіла Супрун.

Також на рівень забруднення повітря може впливати зміна температури протягом доби. У нічний час, а частіше в холодні ночі (що характерно для цього періоду) між шарами прохолодного повітря утворюється теплий шар повітря. Це називається температурною інверсією.

За словами Супрун, є різні типи такої інверсії, але в результаті виходить так, що більш теплий шар повітря утворюється над прохолодним. «У свою чергу теплі шари перешкоджають проходженню повітря під ним, утворюючи своєрідний «купол». Таким чином, біля поверхні землі циркулюють різні забруднювачі, а концентрація токсинів в повітрі, який ми вдихаємо, збільшується», – додала вона.

Крім автомобілів, висока концентрація оксиду вуглецю, ймовірно, утворилася із-за масового спалювання трави, листя, сміття, залишків з полів і горіння торфовищ.

«Приміром, під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму. До його складу входять пил, оксиди азоту і сірки, чадний газ, важкі метали, діоксини і низка канцерогенних сполук. Через особливості погодних умов (відсутності вітру, високої вологості, температурних інверсій), ймовірно, ці небезпечні сполуки залишаються біля поверхні землі, а не розсіюються в повітрі», – зазначила Супрун.

Також колишня чиновниця дала поради, як зменшити ризики:

не палити листя. Краще залишати їх під деревами;

не палити стерню і сухостій;

відмовитися від автомобілів на період безвітряних теплих днів і холодних ночей;

робити вдома вологе прибирання;

купувати медичні маски або оригінальні пов’язки не треба. Щоб дійсно захиститися потрібен респіратор з фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий;

користуватися денними кремами з ретиноїдами і токоферолом (вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем);

менше стояти біля плити і не грітися газом на кухні;

кинути палити.

Протягом останніх днів у соціальних мережах користувачі пишуть про високий рівень концентрації чадного газу в повітрі. У свою чергу метеорологи заявили, що ніякого високого рівня забруднення повітря в Україні не спостерігається.