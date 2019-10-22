В Азовське море увійшли малі ракетні кораблі Каспійської флотилії РФ

У понеділок, 21 жовтня, пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря малі ракетні кораблі «Углич» та «Великий Устюг», що знаходяться на балансі Каспійської флотилії РФ.

Про це повідомляється на сайті Міноборони країни-агресора.

Відомо, що екіпажі даних суден виконували завдання у складі постійного з’єднання ВМФ в Середземному морі. Свою місію «Великий Устюг» виконав у червні, а «Углич» – в липні. Тепер кораблі повертаються на місце свого постійного базування.

Зазначається, що «Углич» транспортував раніше в окупований Севастополь головну ікону ВМФ «Святий апостол Андрій Первозванний», в порту Тартус (Сирія).

«Великий Устюг» у далекій морській зоні був вперше, а в середземному морі вдруге. До цього – з червня по жовтень минулого року.