ДБР відкрило кримінальні провадження за матеріалами журналістського розслідування

Слідчі ДБР відкрили кримінальні провадження за матеріалами журналістського розслідування, в якому міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами місць позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, розташованих у містах Києві та Миколаєві, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими 16 жовтня у матеріалах журналістського розслідування”, – йдеться в повідомленні.

У рослідуванні міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами місць позбавлення волі. Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень працівників Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ “Київський слідчий ізолятор” та “Одеський слідчий ізолятор”.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.