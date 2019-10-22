“Це – сімнадцятий”: Гончарук звільнив керівника Держгеокадастру

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області і підкреслив, що це ще не кінець.

Про це він сказавши під час виїзного прийому громадян з питань діяльності Держгеокадастру, – повідомляє Укрінформ.

“Я вирішив приїхати саме сюди, тому що в Київській області земля дуже дорога. Це означає, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. Мені відомі десятки історій і актів, коли маніпулюють інформацією. Коли прості люди не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні підроблених документів дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу. Тому ця несправедливість має бути припинена. Ми за останній місяць усунули або звільнили 17 керівників управлінь в різних областях. Це – сімнадцятий. Сьогодні тільки що усунули керівника Київської області. Альо це не кінець”, – сказав Гончарук.