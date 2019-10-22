Що таке лупа і чи можна від неї позбавитися?

Лікар розповіла, чому в одних людей є лупа, а в інших її немає і не було. Які проблеми зі здоров’ям змушують шкіру лущитися.

Дерматолог Марина Антонова пояснює, що лупа – результат життєдіяльності дріжджового грибка Pityrosporum ovale, який широко поширений в навколишньому середовищі. Те, що прийнято називати лупою – відмерлі частинки шкіри, якою харчується цей грибок. Його можна виявити практично у кожної людини. Але призведе це до лущення шкіри на голові чи ні, залежить від того, чи сприятливим буде у вас середовище для його активного розмноження.

– На розмноження грибка впливає кисла або лужна у вас шкіра, стан імунітету, гормональний фон і концентрація цукру в крові, нестача або надлишок вітамінів і мікроелементів, – пояснює лікар. – Будь-яке відхилення від норми відкриє двері до активної життєдіяльності Pityrosporum ovale.

Шампуні від лупи, здебільшого, містять в собі антигрибковий засіб, прибирають тільки симптоми захворювання. Це не залежить від ціни. Все, що може зробити будь-яке зовнішнє лікування, це знищити колонію грибка, яка повернеться на благодатний грунт з навколишнього середовища, як тільки дія засобу закінчиться.

Для позбавлення від лупи необхідно звернутися до фахівця, який в першу чергу визначить це звичайна лупа або наслідок іншого захворювання. Далі він визначить причини, через які грибок облюбував саме вас, і призначить лікування. І запам’ятайте, сама по собі лупа захворюванням не є. Це всього лише сигнал того, що у вашому організмі щось працює погано. Звертайтеся до фахівців. Бережіть себе.