Елена Зеленская в платье лимонного оттенка на церемонии интронизации императора Нарухито (фото)

На днях первая леди и президент Украины прибыли в Японию. В рамках делового визита Елена и Владимир Зеленские стали почетными гостями на церемонии интронизации императора Нарухито. Помимо супругов на торжественном мероприятии присутствовали представители еще из 200 стран мира. Для важного события первая леди выбрала сдержанный наряд. Елена появилась перед публикой в платье в стиле 40-х от украинского бренда FROLOV нежного лимонного оттенка длиной до щиколотки. Образ она завершила полупрозрачными перчатками с жемчугом и атласными лодочками кремового оттенка, а волосы собрала в низкий пучок и обвила лентой в тон наряду.

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Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 22 Окт 2019 в 4:01 PDT

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Президент та перша леді Олена взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто! #Зробимоцеразом #президентслуганароду #березень2019 #зениколаев #слуганарода народа #2e2019 #2019 #новийслуганароду #новыйпрезидент #Зеленский #зеленскиипрезидент #разом #володимирзеленський #95квартал #зеленскийпрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #украина #украина🇺🇦 #украинасегодня #зеленский #квартал95 .

Публикация от Zelenskiy Live (@ze_live) 22 Окт 2019 в 2:22 PDT

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