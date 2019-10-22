«Сюрприз для інвесторів»: українці висміяли міністра економіки за «дебіла»

У мережі висміяли репліку міністра економіки Тимофія Мілованова про те, що він «не приховує, що дебіл», у відповідь на заяву бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокоментував дивну реакцію у Facebook журналіст Михайло Ткач.

«Давайте уявимо, що ви інвестор. Давно хотіли інвестувати в Україну. Вкласти десятки мільйонів на роки. Побудувати кілька заводів. Але вам потрібні гарантії стабільності. Ви чули, що в Україні якраз прийшла нова влада. Вирішуєте подивитися новини про Україну, новому Кабінеті міністрів і міністра розвитку економіки. Сюрприз!» – написав він.

Українці приєдналися до обговорення. «Але до цього інвестор повинен подивитися всі випуски «Кварталу», а як же інакше він дізнається про бізнес кліматі?», «Це ж як потрібно боятися, щоб відповісти так», «Так у цьому стабільність і є», – зіронізували в коментарях.

Знайшлися й ті, хто виправдав Мілованова, заявляючи, що він просто з гумором поставився до ситуації.