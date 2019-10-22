У Порошенка звинуватили телеканал Коломойського у брехні, олігарх порадив бути обережнішими у висловлюваннях

Телеканал «1+1», який належить олігарху Ігорю Коломойському, звинуватив колишнього президента України Петра Порошенка в тому, що в місті Вінниця підвищилися тарифи на водопостачання.

Про це на своєму сайті повідомила парламентська партія «Європейська солідарність».

Як стверджувалося в ефірі, екс-глава держави таким чином особисто «шантажує» городян.

«Змушені нагадати, що формування тарифів на комунальні послуги — це компетенція відповідної міської ради. П’ятий президент України Петро Порошенко не міг, не може і не може бути причетним до формування ніяких тарифів», — сказано в партійній заяві.

Соратники п’ятого президента зазначили, що суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Коломойського.

«Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики і є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів в економічній та соціальній політиці нової влади», — додали в партії.

У свою чергу Коломойський у коментарі для «Української правди» рекомендував Порошенко бути обережнішими у висловлюваннях щодо його і належить йому телеканалу.

«Петру Олексійовичу потрібно дуже обережно висловлюватися на адресу «1 +1» і бажано Коломойського, тому що ми з ним почнемо розбирати всі його героїчне минуле за 5 років…», — сказав він.