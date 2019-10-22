Велика тютюнова компанія різко скоротила виробництво через закон, який прийняла Рада

Одна з найбільших тютюнових компаній «JTI Україна» на 73% знизила виробництво порівняно з планами з-за прийняття законопроекту №1049, який регулює торговельну націнку на сигарети.

Про це пише «Економічна правда».

Директор компанії з корпоративних питань і комунікації Гінтаутас Диргела розповів, що «JTI Україна» подала заяву в Державну фіскальну службу (ГФС) повернення сплаченого акцизного податку на 350 млн грн.

«Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу за прийняття Верховною Радою законопроекту про встановлення фіксованої торгової маржі на сигарети», — зазначив Диргела.

Він додав, що в минулому році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.

Нагадаємо, 4 жовтня народні депутати схвалили в цілому законопроект №1049. За день до голосування в документ внесли поправку, яка регулює торговельні націнки на сигарети для дистрибуції. Таким чином проект закону встановлює так звану «маржу» на сигарети оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.

Тютюнові компанії вважають, що законопроект призведе до закриття фабрик і збільшення обсягів нелегальної торгівлі сигаретами в зв’язку з підвищенням цін на тютюнові вироби.

British American Tobacco вже зупинила виробництво продукції на тютюновій фабриці «В. А. Т.-Прилуки» в Чернігівській області.

Між тим, міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що тютюнові компанії хочуть кращих умов і тому шантажують уряд закриттям бізнесу.